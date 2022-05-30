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Собянин вручил благодарственные письма лучшим кадетским классам столицы

Александр Афонин
Город
Собянин вручил благодарственные письма лучшим кадетским классам столицы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарственные письма лучшим кадетским классам столицы в понедельник, 30 мая.

— Сегодня проводится парад кадетов Москвы. Они составляют огромное движение как нашего города, так и всей страны. Хочу пожелать вам быть достойными ветеранов и тех, кто сегодня сражается на полях сражений, — сказал он.

Парад кадетов состоялся на Поклонной горе возле Музея Победы. Мэр столицы вручил награды учащимся школы № 709 за высокие достижения в туристско-краеведческой работе, ученикам школы № 1381 — за высокие достижения в развитии школьного спорта, а также ребятам из школы № 2005 — за высокие достижения в развитии волонтерского движения.

Мероприятие посетило более семи тысяч человек. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны, представители органов законодательной и исполнительной власти, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Сергей Собянин поздравил победителей конкурса «Педагоги года Москвы». Он поблагодарил всех участников за творческий подход к своей работе, стремление расти и развиваться в профессии.

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