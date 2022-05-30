Врач рассказала о пользе фасоли для суставов

Фото: Unsplash

Употребление фасоли позволит уменьшить воспаления и снять боль в суставах. Об этом рассказала британский врач Дебора Ли.

— Антиоксиданты, которыми богата фасоль, противодействуют потенциально опасным молекулам и предотвращают травмирование стенок сосудов, а также помогают ослабить боль от воспаления, — отметила врач.

По ее словам, неприятные ощущения и боль могут оказаться признаками ревматоидного артрита или осложнений после перенесенных заболеваний.

Врач рекомендует раз в неделю съедать одну порцию любого вида фасоли. Это позволит не только облегчить боль в суставах, но и снизит общий уровень воспалительных процессов в организме, пишет «Газета.ру».

Боль в суставах часто беспокоит тех, кому приходится много стоять на ногах и двигаться в течение дня. Врач общей практики Михаил Коновалов рассказал о домашнем средстве, которое поможет справиться с неприятными ощущениями.

По словам врача, нужно взять банку объемом 500 мл, налить в нее стакан кефира, затем накрошить ржаного хлеба, чтобы он закрыл банку доверху, и добавить чайную ложку соды. Банку нужно подержать шесть часов в теплом месте, после чего содержимое процедить и отжать. Получившуюся массу следует использовать как компресс на ночь.