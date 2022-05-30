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Теннисистка Касаткина рассказала, как для нее складывается турнир «Ролан Гаррос»

Ирина Игнатенко
Спорт
Теннисистка Касаткина рассказала, как для нее складывается турнир «Ролан Гаррос»
Фото: РИА Новости

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв американку Шелби Роджерс со счетом 6:3; 6:2. После матча она рассказала о своей форме и настрое на следующий матч.

Впереди россиянку ждет встреча с итальянкой Камиллой Джорджи. Ранее теннисистки уже встречались на корте, победа осталась за россиянкой.

Как отметила Касаткина, в целом ее физическое состояние можно назвать неплохим.

— Давно так себя не чувствовала. Довольна тем, как проходила подготовка, как вот эти турниры шли один за другим, начиная со Штутгарта. С каждым турниром уровень рос, и я довольна тем, как сейчас себя чувствую. Надеюсь сохранить эту динамику, — отметила она в интервью argumenti.ru.

Спортсменка добавила, что сейчас ей удается собраться в психологическом плане, а также сконцентрироваться на том, что важно в данную секунду — тренировки и матч.

Ранее теннисист Андрей Рублев оценил свои шансы на победу на «Ролан Гаррос». По словам российского спортсмена, успешное выступление не всегда зависит от физической формы.

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