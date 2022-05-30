Эксперт рассказал, какая категория граждан имеет право на двойную пенсию

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Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, какие категории россиян имеют право на получение двойной пенсии.

Эксперт пояснил, что человек, вышедший на военную пенсию, имеет право получать еще и страховую пенсию при наличии стажа.

Как отметил специалист, у военнослужащих установлен свой специальный стаж, и они выходят на пенсию раньше остальных граждан. Как правило, такая пенсия может наступить в возрасте 45 лет, после чего человек может продолжать трудиться и заработать страховой стаж.

— Если после 45 лет этот человек еще отработает соответственно 20 лет, то сможет накопить себе страховой стаж, как обычный человек, который не был связан с воинской службой, и в результате сможет получать две пенсии — пенсию военного и пенсию страховую, — отметил Сафонов в комментарии Nation News.

Средний размер пенсии в Подмосковье составит 19 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.