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МЖД сообщило о завершении строительства инфраструктуры станции «Ольгино» МЦД-4

Александр Афонин
Город
МЖД сообщило о завершении строительства инфраструктуры станции «Ольгино» МЦД-4
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты завершают работы по строительству временной пассажирской инфраструктуры новой станции «Ольгино» четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— На перегоне Кучино — Железнодорожная Горьковского направления МЖД, который станет частью МЦД-4, завершается возведение временной пассажирской инфраструктуры нового остановочного пункта «Ольгино», который откроется в первой половине июня, — говорится в сообщении.

На данный момент железнодорожники построили временную деревянную платформу островного типа длиной 180 метров. Для прохода на нее специалисты установили мост из металлоконструкций. Также, были установлены кассовые павильоны.

По плану на месте временных конструкций появятся две новые платформы, мост-конкорс, 15 экскалаторов и семь лифтов, отметили в пресс-службе.

До этого стало известно, что расписание нескольких электричек Казанского направления МЖД изменится в начале июня. Это связано с ремонтно-путевыми работами на участке Дивово — Рыбное и заменой стрелочного перевода на станции Шиферная.

Строительство МЦД МЖД
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