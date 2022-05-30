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Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул торт в «Мону Лизу»

Араз Салехов
Общество
Прокуратура Парижа начала расследование после того, как мужчина кинул торт в «Мону Лизу»
Фото: Telegram / Mash

Прокуратура Парижа объявила о начале расследования после того, как мужчина кинул кусок торта в шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в Лувре. Об этом в понедельник, 30 мая, передает France info со ссылкой на источник в прокуратуре.

Согласно предоставленным данным, расследование было открыто по факту «попытки порчи культурных ценностей». Отмечается, что 36-летний злоумышленник оказался госпитализированным в психиатрическое отделение парижской полиции, цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, что картину «Мона Лиза», которая находится в постоянной экспозиции Лувра в Париже, измазали тортом. Так, мужчина в парике и на инвалидном кресле подъехал к картине и попытался разбить стекло, которое защищает арт-объект. Затем злоумышленник закидал картину тортом и лепестками роз.

Помимо этого, в начале года в Екатеринбурге неизвестный вандал повредил картину советской художницы Анны Лепорской «Три фигуры», пририсовав изображенным на ней силуэтам глаза. Картина Лепорской принадлежит коллекции Государственной Третьяковской галереи. С ноября прошлого года она экспонировалась в «Ельцин-центре» в рамках выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства».

Леонардо да Винчи Прокуратура Париж
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