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Жителям столицы рассказали о программе фестиваля «Рыбная неделя в Москве» 

Антон Махов
Город
Жителям столицы рассказали о программе фестиваля «Рыбная неделя в Москве» 
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Матвеевская улица Карта всех событий

В рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» будет организована анимационная программа, благотворительные и образовательные организации подготовили оригинальные занятия на площадках фестиваля. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки семьи «СемьяНавсегда» 31 мая организует занятия на бульварной зоне 16 микрорайона Зеленограда. Маленькие посетители будут создавать оригинальных рыбок, украшать их стразами, а также сделают веселого краба.

Помимо этого, 31 мая для детей от двух лет на улице Адмирала Руднева АНО «Творческое развитие и культурный досуг населения» в 17:00 организует занятие, где можно будет изготовить морских рыб из бумаги и фетра. Также организатор устроит кукольную интерактивную программу.

Туристический клуб «Перово» приглашает любителей водного туризма и ориентирования на Вешнявскую улицу. Здесь посетителям расскажут, что такое эскимосский переворот, научат вязать морские узлы и покажут, как управлять гребными судами. Также гостей научат ловить рыбу. Эти занятия будут проводить 30 и 31 мая, 1, 2, 4 и 5 июня.

Также сообщают, что 30 и 31 мая на Профсоюзной улице в 15:00 состоится мастер-класс по рукоделию. Его организуют специалисты благотворительного фонда «Кораблик». Гостей научат разным техникам рукоделия, среди которых будут декупаж и аппликация. В рамках мероприятия пришедшим объяснят, как сделать так, чтобы каждый ребенок успевал закончить работу за отведенное на занятия время.

На этой площадке четвертого июня в 14:00 центр профессиональной реализации «Проф-Маяк» приглашает всех присоединиться к квесту «Море выборов». Гостям предлагают принять участие в необычном путешествии и потом не только рассказать свою историю открытий, но и выполнить проект профессиональной реализации.

В 17:00 на Матвеевской улице НКО Фонд творческого наследия художников Новиковых проведет мастер-класс по созданию серег — кистей из ниток в морском стиле. В работе будут применяться не только специальные нитки и крючки, но и бусины, ракушки и пайетки.

Фонд помощи детям-инвалидам «Движение вверх» также предлагает программу мероприятий 4 июня. В 12:00 на Городецкой улице стартует ярмарка, а потом в 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00 пройдут мастер-классы.

Также стало известно, что москвичи из проекта «Московское долголетие» поучаствуют в программе фестиваля «Рыбная неделя в Москве».

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