Участники «Московского долголетия» примут участие в фестивале «Рыбная неделя в Москве»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Участники проекта «Московское долголетие» примут участие в программе фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Некоторые из блюд готовят шеф-повара на открытых мастер-классах на окружных площадках фестиваля «Рыбная неделя в Москве», а в роли ассистентов и помощников выступают участники столичного проекта «Московское долголетие», — говорится в сообщении.

Активисты проекта будут помогать поварам в приготовлении блюд, освоят секреты роллов из лаваша с рыбными консервами и огурцом, примут участие в мастер-классах и многое другое.

Накануне москвичам рассказали о специальном меню фестиваля «Рыбная неделя в Москве». Городские площадки подготовили широкий ассортимент блюд для своих гостей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках фестиваля открылся самый крупный рыбный рынок за всю историю мероприятия. Он расположился на переходе от Манежной площади к площади Революции и занял площадь в 700 квадратных метров.