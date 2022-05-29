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Москвичам рассказали о специальном меню площадок фестиваля «Рыбная неделя в Москве»а

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали о специальном меню площадок фестиваля «Рыбная неделя в Москве»а
Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

В столице стартовал фестиваль «Рыбная неделя в Москве». Городские площадки подготовили специальное меню для своих посетителей. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Фестиваль рыбы и морепродуктов со всей России «Рыбная неделя в Москве» приглашает москвичей и туристов на праздничные площадки. Здесь можно весело и с пользой провести время, — говорится в сообщении.

Площадка на Манежной площади порадует гостей мурманскими креветками, копченными на яблочной щепе, и кальмарами, приготовленными на гриле.

На Площади Революции доступен широкий выбор пирогов: от расстегая с горбушей до пирога с семгой.

Широкий выбор барабульки представлен на Тверской площади. Здесь есть и копченая, и хрустящая с соусом тар-тар.

Площадка на улице Хачатуряна приготовила для посетителей хрустящую мурманскую треску с соусом тар-тар и раков по традиционному рецепту.

Любителям трески стоит отправиться на Коптевский бульвар. Там они встретят тортилью и фишбургер с треской, а также рыбу с овощами на гриле.

В меню у Гольяновского пруда представлены суп-пюре с горбушей, лепешки с крабовым мясом, рыбный шашлык и многое другое.

Разнообразие роллов с треской, семгой и корюшкой представлено на Городецкой и Ключевой улицах, а также на Ореховом бульваре.

Фестивальное меню площадки на Матвеевской улице включает в себя краба в чесночном соусе, приморского осьминога, мидий в белом соусе.

Горячие мидии, устрицы и гребешки с разнообразными топингами и соусами привлекут внимание после прогулки по Профсоюзной улице.

А на улице Теплый стан для гостей и жителей столицы раскинулось царство блинов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин Сообщил, что в рамках фестиваля «Рыбная неделя» открылся самый крупный рыбный рынок за всю историю мероприятия. Он занял площадь в 700 квадратных метров.

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