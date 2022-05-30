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Эксперт рассказал, чем может обернуться для ЕС введение шестого пакета санкций

Ирина Игнатенко
Политика
Эксперт рассказал, чем может обернуться для ЕС введение шестого пакета санкций
Фото: youtube.com

Вопрос о введении шестого пакета санкций ЕС против России остается открытым. Вероятнее всего, рассмотрение этого дела будет отложено на неопределенный срок. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко.

По его словам, страны — члены Евросоюза, скорее всего, откажутся от участия в одобрении такого пакета санкций, так как ограничения в отношении России идут вразрез с национальными интересами европейских стран. Так, руководство ряда стран, в частности Венгрии, выступило против одобрения пакета санкций, включающего введение нефтяного эмбарго.

По его мнению, если шестой пакет санкций будет введен, это ухудшит положение всех стран Западной Европы, передает «Радио 1».

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой», к чему приведет запрет Европы на российскую нефть.

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