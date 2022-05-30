Эксперт объяснил, почему нужно покупать современные автомобили

Автоэксперт, заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал о том, что некоторые автомобили даже спустя 30 лет могут быть технически исправны, при этом современные автомобили через пять–семь лет использования могут иметь множество проблем.
Сева Кущинский, автоэксперт, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, сколько может прослужить современная машина и что продлит ей жизнь.
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Сколько может прослужить современный автомобиль
— Лучше покупать современные машины, потому что в них отлажены системы безопасности, они удобнее для водителя. Но справедливо отметить, что таких надежных машин, как были раньше, сейчас не делают. В моем личном пользовании автомобиль 2006 года, и я очень надеюсь, что на этой машине будут ездить еще мои внуки, но этот внедорожник морально устарел, — сказал эксперт.
Он отметил, что машины до 2010 года были еще из «той эпохи», когда делали надежные автомобили, и их не программировали на то, чтобы через пять лет они устаревали и ломались.
— Китайские машины стали приличного качества. При этом большие вопросы к немецким современным автомобилям, потому что при ремонте зачастую нужно менять не одну делать, а целый комплекс. Также стоит вопрос в экономии: автомобиль должен быть экономически выгодным, а это с современными машинами не всегда удается, — подчеркнул автоэксперт.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с предложением расширить список целей, на которые можно потратить средства материнского капитала. Согласно инициативе, деньги предлагают направить на покупку автомобиля для семьи.
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