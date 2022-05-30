Эксперт объяснил, почему нужно покупать современные автомобили

Фото: depositphotos

Автоэксперт, заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков рассказал о том, что некоторые автомобили даже спустя 30 лет могут быть технически исправны, при этом современные автомобили через пять–семь лет использования могут иметь множество проблем.

Сева Кущинский, автоэксперт, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, сколько может прослужить современная машина и что продлит ей жизнь.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Сколько может прослужить современный автомобиль

— Лучше покупать современные машины, потому что в них отлажены системы безопасности, они удобнее для водителя. Но справедливо отметить, что таких надежных машин, как были раньше, сейчас не делают. В моем личном пользовании автомобиль 2006 года, и я очень надеюсь, что на этой машине будут ездить еще мои внуки, но этот внедорожник морально устарел, — сказал эксперт.

Он отметил, что машины до 2010 года были еще из «той эпохи», когда делали надежные автомобили, и их не программировали на то, чтобы через пять лет они устаревали и ломались.

— Китайские машины стали приличного качества. При этом большие вопросы к немецким современным автомобилям, потому что при ремонте зачастую нужно менять не одну делать, а целый комплекс. Также стоит вопрос в экономии: автомобиль должен быть экономически выгодным, а это с современными машинами не всегда удается, — подчеркнул автоэксперт.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила с предложением расширить список целей, на которые можно потратить средства материнского капитала. Согласно инициативе, деньги предлагают направить на покупку автомобиля для семьи.