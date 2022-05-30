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Названы четыре знака зодиака, представительницы которых могут испортить жизнь мужу

Анастасия Колоскова
Общество
Названы четыре знака зодиака, представительницы которых могут испортить жизнь мужу
Фото: Pexels

Астрологи составили топ-4 знака зодиака, представительниц которых мужчинам не стоит брать в жены, чтобы не испортить себе жизнь.

Так, женщины-Стрельцы отличаются командирскими замашками. Они могут извести супруга постоянными указаниями. При отказе подчиняться мужчина рискует столкнуться с местью. Не стоит рассчитывать и на дружбу после развода с представительницей этого знака.

Женщин-Скорпионов лучше обходить стороной. Они не могут похвастаться стабильностью или умением вести хозяйство. Эти дамы привлекают мужчин своей сексуальностью и горой обещаний, которые по факту выполнять не станут.

Представительницы знака Близнецы являются творческими и непостоянными натурами. Астрологи предупреждают, что жены из них могут оказаться слишком ветреными. Они не отягощают себя верностью и с легкостью заведут интрижку на стороне.

Женщины-Львы слишком требовательны. Они чувствуют себя королевами вселенной, поэтому ожидают соответствующего отношения. Мужчины, считающие, что все хотелки этих дам закончатся после шикарной свадьбы с дорогим платьем, заблуждаются. В быту они продолжат требовать люксовые подарки. А если муж не сможет удовлетворять все их запросы, представительница этого знака без сожалений подаст на развод, пишет Life.ru.

Ранее эксперты составили топ-6 женских имен, обладательницы которых могут побороться за звание самой плохой жены.

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