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Сумку с телом семилетнего мальчика нашли на дне реки в Ростове-на-Дону

Елена Самойлова
Происшествия
Сумку с телом семилетнего мальчика нашли на дне реки в Ростове-на-Дону
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Ростове-на-Дону в водоеме нашли тело ребенка с ожогами от сигарет. Об этом в понедельник, 30 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

По данным ведомства, тело обнаружили на дне реки Темерник в вещевой сумке.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), — сказано в сообщении ведомства.

Видео: Telegram / Shot

По данным Telegram-канала Shot, сумку с телом мальчика обнаружил пенсионер во время рыбалки. Ребенок был замотан в пакеты, также в сумке находились кирпичи для утяжеления.

— По предварительным выводам судмедэксперта, о мальчика могли тушить сигареты, а также совершать действия сексуального характера, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что мальчик погиб примерно четыре дня назад. Местные жители рассказали, что дети в этом районе в последнее время не пропадали, в розыск тоже никого не объявляли.

Позже личность ребенка была установлена, а по подозрению в совершении убийства задержан его отец.

До этого сообщалось о том, что убийца победительницы конкурса «Мисс Кузбасс — 2010» в преддверии судебного заседания сознался и рассказал о подробностях убийства.

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