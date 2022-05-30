Сумку с телом семилетнего мальчика нашли на дне реки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в водоеме нашли тело ребенка с ожогами от сигарет. Об этом в понедельник, 30 мая сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.
По данным ведомства, тело обнаружили на дне реки Темерник в вещевой сумке.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), — сказано в сообщении ведомства.
Видео: Telegram / Shot
По данным Telegram-канала Shot, сумку с телом мальчика обнаружил пенсионер во время рыбалки. Ребенок был замотан в пакеты, также в сумке находились кирпичи для утяжеления.
— По предварительным выводам судмедэксперта, о мальчика могли тушить сигареты, а также совершать действия сексуального характера, — отмечается в сообщении.
Уточняется, что мальчик погиб примерно четыре дня назад. Местные жители рассказали, что дети в этом районе в последнее время не пропадали, в розыск тоже никого не объявляли.
Позже личность ребенка была установлена, а по подозрению в совершении убийства задержан его отец.
Сетевое издание "Вечерняя Москва" (18+) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 69371 от 06.04.2017. Учредитель: АО "Редакция газеты "Вечерняя Москва". Главный редактор vm.ru: Александр Геннадьевич Глуходедов. Адрес редакции: 127015, г.Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 2. Телефон: +7(499)557-04-24. Адрес эл.почты: edit@vm.ru. Почта для связи с редакцией сайта: news@vm.ru.