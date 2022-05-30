Движение на двух улицах Москвы ограничат с 4 июня

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Движение транспорта в Погонном проезде и на Крылатской улице ограничат с 4 июня в связи с проведением дорожных работ и Кубка по триатлону «Московский Гром». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 30 мая.

Так, с 4 и 25 июня, а также 30 июля с 8:00 до 10:00 нельзя будет проехать от дома 15 на Крылатской улице до улицы Нижние Мневники. Кроме того, на этом участке в эти же даты с 00:01 до окончания Кубка по триатлону будет запрещена парковка.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Помимо этого, с 4 июня до 29 августа движение будет ограничено на участке Погонного проезда от первого дома до строения 52.

Фото: Департамент транспорта Москвы

До этого стало известно, что на участке Ленинградского шоссе с 28 мая будет ограничено движение транспортных средств из-за строительных работ. В районе владения 136б ограничение будет действовать до 1 июля круглосуточно, а в сторону центра — с 30 июля по 9 августа.