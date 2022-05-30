Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Движение на двух улицах Москвы ограничат с 4 июня

Георгий Соланович
Город
Движение на двух улицах Москвы ограничат с 4 июня
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Крылатская улица Карта всех событий

Движение транспорта в Погонном проезде и на Крылатской улице ограничат с 4 июня в связи с проведением дорожных работ и Кубка по триатлону «Московский Гром». Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 30 мая.

Так, с 4 и 25 июня, а также 30 июля с 8:00 до 10:00 нельзя будет проехать от дома 15 на Крылатской улице до улицы Нижние Мневники. Кроме того, на этом участке в эти же даты с 00:01 до окончания Кубка по триатлону будет запрещена парковка.

Движение на двух улицах Москвы ограничат с 4 июня Фото: Департамент транспорта Москвы

Помимо этого, с 4 июня до 29 августа движение будет ограничено на участке Погонного проезда от первого дома до строения 52.

Движение на двух улицах Москвы ограничат с 4 июня Фото: Департамент транспорта Москвы

До этого стало известно, что на участке Ленинградского шоссе с 28 мая будет ограничено движение транспортных средств из-за строительных работ. В районе владения 136б ограничение будет действовать до 1 июля круглосуточно, а в сторону центра — с 30 июля по 9 августа.

Транспорт Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте