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Движение на Ленинградском шоссе ограничат из-за строительных работ

Лейла Алиева
Город
Движение на Ленинградском шоссе ограничат из-за строительных работ
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

На участке Ленинградского шоссе с 28 мая будет ограничено движение из-за строительных работ. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, в районе владения 136Б ограничат движение в период с 28 мая по 1 июля круглосуточно, а в сторону центра — с 30 июля по 9 августа. Подробнее с местами ограничений можно ознакомиться в инфографике, представленной в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Движение на Ленинградском шоссе ограничат из-за строительных работ Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Также стало известно, что с 28 мая по 5 декабря будет ограничено движение на участке третьего транспортного кольца (ТТК). Так, движение на участке ТТК от дома 27 по Киевской улице до дома 30 по Кутузовскому проспекту будет ограничено с 28 мая по 5 декабря круглосуточно, боковые съезды — до 27 августа.

Кроме того трамваи между станцией метро «Войковская» и улицей Михалковской не будут курсировать с 28 мая по выходным дням из-за проведения ремонтных работ. Вместо трамваев пассажиры могут воспользоваться автобусом № 023.

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