Движение на участке ТТК ограничат из-за строительных работ

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Киевская улица, 27 Карта всех событий

С 28 мая по 5 декабря будет ограничено движение на участке третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Это связано с проведением строительных работ, — говорится в сообщении.

Движение на участке ТТК от дома 27 по Киевской улице до дома 30 по Кутузовскому проспекту будет ограничено с 28 мая по 5 декабря круглосуточно, боковые съезды — до 27 августа.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого Дептранс предупредил столичных водителей о сильном дожде. Вечером в пятницу участки с затрудненным движением транспорта, как уточняется, будут встречаться в основном в центре города, на МКАД, ТТК, Садовом кольце и магистралях по направлению в область.

Также стало известно, что трамваи № 3 и 16 задерживаются из-за ДТП на пересечении Симферопольского бульвара и Нахимовского проспекта. Два автомобиля столкнулись в районе остановки «Нахимовский проспект».