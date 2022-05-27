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Дептранс предупредил водителей о сильном дожде в Москве

Араз Салехов
Город
Дептранс предупредил водителей о сильном дожде в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Дептранс Москвы рекомендует водителям быть внимательными на дорогах из-за сильного дождя в городе. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сейчас на дороге шесть баллов. В течение дня в городе ждём дождь и ветер. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение, — говорится в сообщении.

Вечером участки с затрудненным движением транспорта, как уточняется, будут встречаться в основном в центре города, на МКАД, ТТК, Садовом кольце и магистралях по направлению в область, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Напомним, что сегодня в городе выпало более половины месячной нормы осадков. Так, на метеостанции Балчуг зафиксировано 27 миллиметров дождевой воды, Немчиновке и Михайловском — 27 миллиметров, Горках Ленинских — 25 миллиметров, Дмитрове — 21 миллиметр, Ново-Иерусалиме — 20 миллиметров.

Помимо этого, столичные службы полностью ликвидировали скопление воды на Россошанской улице за 30 минут. Уточняется, что горожане могут сообщить о временных скоплениях воды, позвонив в диспетчерские службы

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