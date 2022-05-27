Столичные службы ликвидировали скопление воды на юге Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Россошанская улица Карта всех событий

Столичные службы полностью ликвидировали скопление воды на Россошанской улице. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Сегодня в некоторых Telegram-каналах появилась информация о временном скоплении воды на Россошанской улице в ЮАО. На место прибыли бригады ГУП «Мосводосток». Скопление воды полностью ликвидировано за 30 минут, — говорится в сообщении.

Так, горожане могут сообщить о временных скоплениях воды, позвонив в диспетчерские службы, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что порядка 300 бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на столичных улицах в связи с обильными осадками.

Напомним, что 27 мая в городе выпало более половины месячной нормы осадков. Так, на метеостанции Балчуг зафиксировано 27 миллиметров дождевой воды, в подмосковных Немчиновке и Михайловском — 27 миллиметров, Горках Ленинских — 25 миллиметров, Дмитрове — 21 миллиметр, Ново-Иерусалиме — 20 миллиметров.