Около 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

На столичных улицах в связи с обильными осадками дежурят порядка 300 бригад Мосводостока. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

— 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах города, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что горожане могут сообщить об обнаружении скоплений воды по одному из номеров, приведенных в инфографике.

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На все поступающие заявки оперативно реагируют городские службы, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков — от 21 до 27 миллиметров. Он добавил, что в течение дня 27 мая вероятность ливней сохранится, однако их интенсивность заметно ослабеет, не превысив уровня 3–5 миллиметров.

В пятницу синоптики пообещали жителям столичного региона кратковременные дожди при облачной с прояснениями погоде. Воздух в столичном регионе в этот день прогреется до 18 градусов тепла, в области — до плюс 19 градусов. Ветер будет дуть западный, со скоростью 5–10 метров в секунду и порывами до 15 метров.