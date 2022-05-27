Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более половины месячной нормы осадков выпало в столице за сутки. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 21 миллиметр осадков, или 41 процент от месячной нормы, в центре Москвы, на метеостанции Балчуг, зафиксировано 27 миллиметров дождевой воды, что составляет более половины всего майского объема. Много осадков зафиксировано также в подмосковных Немчиновке и Михайловском — 27 миллиметров, Горки Ленинские — 25 миллиметров, Дмитрове — 21 миллиметр, Ново-Иерусалиме — 20 миллиметров, — отметил он.

В течение дня вероятность ливней сохранится, однако их интенсивность заметно ослабеет, не превышая 3-5 миллиметров, написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Помимо этого, синоптики пообещали жителям столичного региона кратковременные дожди при облачной с прояснениями погоде. Воздух в столичном регионе в этот день прогреется до 18 градусов, в области — до 19. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с.

При этом городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. В общей сложности до вечера пятницы в отдельных районах города может выпасть до 30 миллиметров осадков — это почти 60 процентов месячной нормы.