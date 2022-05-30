«Союзмолоко» заявило, что в России нет нехватки заквасок

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В России не наблюдается нехватки заквасок. Об этом в понедельник, 30 мая, заявили в национальном союзе производителей «Союзмолоко».

— Несмотря на то, что в настоящее время на рынке нет дефицита заквасок и крупнейшие производители сформировали запас импортных ингредиентов, вопрос импортозамещения в этом секторе ввиду внешнеполитических событий актуален, — отметили в организации.

«Союзмолоко» одобряет идею дополнительной государственной поддержки производителей заквасок для производства кисломолочной продукции, хотя в настоящее время на рынке нет их дефицита, отметили в организации.

Ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву письмо. В нем было сказано, что производители кисломолочной продукции в России столкнулись с проблемами при покупке закваски за рубежом, поэтому просят выделить дополнительную господдержку.

Россия обеспечивает себя кефирными заквасками, но в отношении других видов заквасок зависимость от импорта остается высокой. Это означает, что сохраняется риск запрета поставок, возникновения трудностей с логистикой и роста цен из-за изменения курса валют, передает РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по промышленности и оптовой торговле Ивана Демина, как будет дальше развиваться сфера производства кисломолочной продукции в России.