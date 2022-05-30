Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

«Союзмолоко» заявило, что в России нет нехватки заквасок

Антон Махов
Общество
«Союзмолоко» заявило, что в России нет нехватки заквасок
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В России не наблюдается нехватки заквасок. Об этом в понедельник, 30 мая, заявили в национальном союзе производителей «Союзмолоко».

— Несмотря на то, что в настоящее время на рынке нет дефицита заквасок и крупнейшие производители сформировали запас импортных ингредиентов, вопрос импортозамещения в этом секторе ввиду внешнеполитических событий актуален, — отметили в организации.

«Союзмолоко» одобряет идею дополнительной государственной поддержки производителей заквасок для производства кисломолочной продукции, хотя в настоящее время на рынке нет их дефицита, отметили в организации.

Ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский направил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву письмо. В нем было сказано, что производители кисломолочной продукции в России столкнулись с проблемами при покупке закваски за рубежом, поэтому просят выделить дополнительную господдержку.

Россия обеспечивает себя кефирными заквасками, но в отношении других видов заквасок зависимость от импорта остается высокой. Это означает, что сохраняется риск запрета поставок, возникновения трудностей с логистикой и роста цен из-за изменения курса валют, передает РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по промышленности и оптовой торговле Ивана Демина, как будет дальше развиваться сфера производства кисломолочной продукции в России.

Производство дефицит Молоко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте