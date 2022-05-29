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Не кисни, творога хватит: как сказывается нехватка поставок импортной закваски

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Не кисни, творога хватит: как сказывается нехватка поставок импортной закваски
Москвичка Ксения Мехоношина выбирает сыр в одном из магазинов / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Из-за введения западных санкций отечественные производители кисломолочной продукции (творога, сметаны, йогуртов, ряженки и так далее) столкнулись со сложностями. Главной проблемой стала нехватка закваски, которую поставляли из недружественных стран. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по промышленности и оптовой торговле Ивана Демина, как будет дальше развиваться эта сфера производства в России.

По словам специалиста, сейчас компании по изготовлению кисломолочной продукции вынуждены активно перестраивать свои технологические процессы из-за введенных ограничений.

— Массовое производство поддерживалось за счет компонентов, которые к нам поставляли из Италии, Франции, Болгарии и Дании. Эти страны также доставляли нашим компаниям оборудование. Сейчас многие начинают переходить на российское сырье и технологии. Но этот процесс сложно назвать быстрым и безболезненным, — добавил Демин.

Эксперт уверен, что в ближайшее время покупателям стоит ожидать небольшого повышения цен на эту категорию товаров. В связи с удорожанием производства кисломолочных продуктов стоимость некоторых из них вырастет примерно на 15–20 процентов.

— Оставшиеся европейские поставщики вынуждены доставлять компоненты обходными путями. И это влетает российским компаниям в копеечку. Возврат к прежним ценам и объемам продукции стоит ожидать не раньше конца осени, — полагает специалист.

Не кисни, творога хватит: как сказывается нехватка поставок импортной закваски

А представитель одной из компаний по производству молочной продукции в России Дмитрий Говряков считает, что смягчить удар от санкций отрасли поможет переход на сырье альтернативных поставщиков.

— Вообще закваска — это определенный состав бактерий, который вызывает брожение молока и превращает его в кисломолочные продукты. Самые проверенные и качественные приходили из европейских стран. Сейчас поставки приостановлены. Запасов хватит до конца года. Мы уже ведем переговоры с индийскими компаниями, — рассказал Дмитрий Говряков.

По его словам, сейчас в России стараются поддерживать производство продукции в прежнем объеме, но такие товары, как ряженка и простокваша, немного выросли в цене, так как для них требуется больше закваски. Однако Дмитрий Говряков уверен, что в ближайшие месяцы благодаря государственным субсидиям у компаний получится не только нарастить объем выпускаемых товаров, но и снизить их стоимость.

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