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Суд вынес приговор молодым людям по делу о финансировании терроризма

Елена Самойлова
Происшествия
Суд вынес приговор молодым людям по делу о финансировании терроризма
Фото: СК РФ

Вынесен приговор двум участникам запрещенной организации, осуществляющим финансирование терроризма на территории Российской Федерации. Об этом в понедельник, 30 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, с января 2013 года по май 2014 года Аскербий и Лианна Хамуковы присоединились к запрещенной международной террористической организации «Исламское государство»*. На тот момент они находились на территории Кабардино-Балкарской Республики и участвовали в укрывательстве других членов группировки.

С февраля 2015 года подсудимые открыли сбор средств в интернете якобы на благотворительность. В действительности же более 1,4 миллиона рублей пошли на финансирование деятельности ИГ* в Сирийской Арабской Республике.

Преступную деятельность удалось выявить, и в октябре 2019 года пару задержали и арестовали.

Аскербия и Лианну Хамуковых признали виновными в участии в незаконном вооруженном формировании и деятельности террористической организации. Также их обвинили в финансирования терроризма.

Мужчине суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщнице — 16,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Еще одного сторонника ИГ* задержали в Карачаево-Черкесии 29 апреля.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

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