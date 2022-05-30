Столичные газовики напомнили о правилах безопасности в период отпусков

Фото: shutterstock

Специалисты АО «Мосгаз» рекомендуют перед отъездом в отпуск перекрыть газовые краны, которые находятся на газовых приборах и перед ними. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает пресс-служба компании.

— Перекройте краны на газовых приборах и перед ними. Это обеспечит безопасность внутриквартирной системы газоснабжения. Следующим правилом столичные газовики настоятельно рекомендуют перекрывать только те газовые краны, которые находятся на газовых приборах и на опуске перед ними, — отмечается в сообщении.

Кроме того Мосгаз советует заблаговременно уточнить даты проверки газового оборудования. Если в назначенный день вы будете далеко от дома, то лучше уведомить районное управление внутридомового газового оборудования и договориться об удобной дате проверки, а узнать, когда придет газовик, можно на сайте или в чат-боте в «Телеграме».

До этого стало известно, что столичные газовики завершают перекладку газопровода на севере города. Так, на участке от улицы Большой Академической до улицы Академика Королева ведутся работы по строительству транспортной развязки, в нескольких местах пересекающей газопроводы среднего и высокого давления.