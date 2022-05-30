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Собянин рассказал о Параде кадетского движения в Москве

Георгий Соланович
Город
Собянин рассказал о Параде кадетского движения в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

Парад кадетского движения Москвы прошел на Поклонной горе в понедельник, 30 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в мероприятии приняли участие кадеты из профильных училищ и школ.

— Ребята умные и сильные, надежные в дружбе, патриоты своей страны. Сегодня движение объединяет больше 30 тысяч детей. Они активно участвуют в жизни города, побеждают на олимпиадах и конкурсах профмастерства. В прошлом году больше 90 процентов выпускников кадетских классов и учреждений поступили в вузы. Отличное поколение растет, — заключил глава города в своем Telegram-канале.

Парад кадетов состоялся на Поклонной горе возле Музея Победы. Мэр столицы вручил награды учащимся школы № 709 за высокие достижения в туристско-краеведческой работе, ученикам школы № 1381 — за высокие достижения в развитии школьного спорта, а также ребятам из школы № 2005 — за высокие достижения в развитии волонтерского движения.

Мероприятие посетили более семи тысяч человек. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны, представители органов законодательной и исполнительной власти.

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