Демограф спрогнозировал появление в России новых городов-миллионников

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Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предрек появление в России новых городов-миллионников.

Он отметил, что имеются предпосылки к увеличению числа таких городов.

— Вот, например, если Энгельс и Саратов станут единым городским округом, то это будет миллионник. А Волгоград как-то ввел в черту города соседние территории, став миллионником, — отметил специалист в комментарии Общественной Службе Новостей.

Крупнов рассказал, что для развития страны не так важно, сколько человек живет в городе. По его словам, внутри страны наблюдается миграция с востока и севера на запад и юг. Эти потоки приводят к росту мегаполисов в одной части страны.

Ранее стало известно, что в России появились четыре новых города-миллионника. В их число вошли Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж, передает Царьград.

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