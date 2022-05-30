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Демограф спрогнозировал появление в России новых городов-миллионников

Ирина Игнатенко
Общество
Демограф спрогнозировал появление в России новых городов-миллионников
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предрек появление в России новых городов-миллионников.

Он отметил, что имеются предпосылки к увеличению числа таких городов.

— Вот, например, если Энгельс и Саратов станут единым городским округом, то это будет миллионник. А Волгоград как-то ввел в черту города соседние территории, став миллионником, — отметил специалист в комментарии Общественной Службе Новостей.

Крупнов рассказал, что для развития страны не так важно, сколько человек живет в городе. По его словам, внутри страны наблюдается миграция с востока и севера на запад и юг. Эти потоки приводят к росту мегаполисов в одной части страны.

Ранее стало известно, что в России появились четыре новых города-миллионника. В их число вошли Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж, передает Царьград.

Цифровой туристический сервис Russpass рассказал о самых живописных местах Москвы. Так, например, со смотровой площадки Российской академии наук на Андреевской набережной открывается вид на МГУ имени Ломоносова, монумент Победы на Поклонной горе и даже на Кремль.

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