Начался демонтаж двух пятиэтажек в районе Бабушкинский

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина, 8 Карта всех событий

В столичном районе Бабушкинский стартовал демонтаж двух пятиэтажек по программе реновации. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Жители 92 квартир из сносимых домов получили новые с улучшенной отделкой по адресу: улица Коминтерна, дом 12. Освобожденные после сноса участки передадут под застройку по программе реновации», — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дома демонтируют по технологии умного сноса, которая основана на принципах безопасности и экологичности.

Здания расположены по адресам: улица Летчика Бабушкина, дом 8 и улица Коминтерна, дом 2, корпус 1, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Коптеве, Бескудниковском и Тимирязевском районах началось строительство трех домов для переселения участников программы реновации. Так, дом на 119 квартир в районе Коптево построят рядом с другими стартовыми площадками по программе реновации. В результате будет создан микрорайон со всеми элементами благоустройства, необходимыми для комфортной жизни.