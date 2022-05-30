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Начался демонтаж двух пятиэтажек в районе Бабушкинский

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Начался демонтаж двух пятиэтажек в районе Бабушкинский
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина, 8 Карта всех событий

В столичном районе Бабушкинский стартовал демонтаж двух пятиэтажек по программе реновации. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Жители 92 квартир из сносимых домов получили новые с улучшенной отделкой по адресу: улица Коминтерна, дом 12. Освобожденные после сноса участки передадут под застройку по программе реновации», — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, дома демонтируют по технологии умного сноса, которая основана на принципах безопасности и экологичности.

Здания расположены по адресам: улица Летчика Бабушкина, дом 8 и улица Коминтерна, дом 2, корпус 1, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что в Коптеве, Бескудниковском и Тимирязевском районах началось строительство трех домов для переселения участников программы реновации. Так, дом на 119 квартир в районе Коптево построят рядом с другими стартовыми площадками по программе реновации. В результате будет создан микрорайон со всеми элементами благоустройства, необходимыми для комфортной жизни.

демонтаж Реновация Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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