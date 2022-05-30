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Политика дискриминации: можно ли подать в суд на ушедшие из России западные сервисы и выиграть

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Политика дискриминации: можно ли подать в суд на ушедшие из России западные сервисы и выиграть
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Политика иностранных компаний, которые отключают свои сервисы для россиян, является дискриминационной и нарушает интересы потребителей. Последние имеют основания для подачи иска в суд, однако получить значительную материальную компенсацию, скорее всего, не получится. Об этом «Вечерней Москве» заявил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний отключил доступ к своим сервисам для пользователей из России. В частности, Apple и Google закрыли доступ к своим системам электронных платежей, стриминговая платформа Netflix перестала продлевать подписки россиян. Sony и Microsoft также отменили подписки и закрыли доступ к онлайн-магазинам, в которых продаются игры для консолей PlayStation и Xbox.

По словам собеседника «ВМ», никаких оснований для введения столь жестких ограничений для пользователей из России эти компании не имели.

— По сути, эти компании предъявили претензии к нашим гражданам и поставили им в вину сам факт их проживания на территории РФ, — говорит он. — Получается, что политика данных компаний является дискриминационной, то есть нарушает интересы потребителей по национальному и территориальному признаку, что в свою очередь является основанием для подачи иска в суд для компенсации морального вреда.

Начиная использовать те или иные сервисы зарубежных компаний, россияне добровольно присоединяются к пользовательскому соглашению, в котором среди прочего прописаны условия отказа в предоставлении услуг. По этой причине основной вопрос на суде в случае подачи иска таков: что имеет приоритет — пользовательское соглашение иностранной компании или российский закон о защите прав потребителей? Краснов подчеркивает, что в случае каких-либо противоречий между российскими и международными нормами права приоритетными являются первые.

При этом рассчитывать на значительную компенсацию даже в случае удовлетворения иска гражданам не стоит, отмечает адвокат:

— Опыт показывает, что размер морального вреда, за причинение которого обычно взыскиваются средства (даже по уголовным делам) очень редко превышает миллион рублей.

По данным «Ведомостей», в Москве 28 человек подали иск к компании Sony на 280 миллионов рублей. На указанную сумму они оценили моральный вред из-за приостановки работы PlayStation Store.

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