Диетолог Королева рассказала, кому нельзя есть мороженое

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Отказаться от любимого летнего лакомства стоит пациентам с аллергией, метаболическими нарушениями и рядом других заболеваний. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Из-за содержащихся в мороженом жире и сахаре, оно может навредить людям людей с нарушениями углеводного обмена, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом, предупредила специалист.

— С таким продуктом питания можно как на дрожжах продолжать набирать вес и дополнительные проблемы и риски для здоровья, — отметила Королева.

Кроме того, лакомство противопоказано тем, кто имеет непереносимость молочных компонентов или отдельных ингредиентов мороженого, например, орехов или ягод. В этом случае у человека может возникнуть аллергическая реакция. Также мороженое не нужно есть детям во время простуды, так как холодный продукт может распространить инфекцию на нижний отдел дыхательных путей, передает «Москва 24».

Доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что крабовые палочки ускоряют старение организма. В состав глубоко переработанных продуктов, к которым те относятся, входят красители, усилители вкуса и другие пищевые добавки, отметил диетолог.