«Могут отобрать»: Веденеева поделилась опасениями за свою заграничную недвижимость

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Российская актриса Татьяна Веденеева задумалась о продаже своих квартир в Риге и на Лазурном берегу, так как опасается, что их могут отобрать местные власти.

— Последний раз была в прошлом году там. Может быть, надо продать, пока не поздно. Потому что есть все предпосылки, что это могут просто у всех россиян отобрать, — заявила она в эфире телеканала НТВ.

Переживания о судьбе квадратных метров разделяет также актриса Вера Сотникова. Она призналась, что ей за неуплату счетов поменяли в квартире замки.

По словам Веденеевой, управляющая компания даже может выставить квартиру на аукцион, если будут недоплачены какие-либо квитанции.

— Как только вы не оплатите какие-то счета, у них есть абсолютно законное право не просто поменять замок, а выставить вашу квартиру на продажу, аукцион, — рассказала телеведущая в программе «Звезды сошлись».

Веденеева отметила, что стала свидетельницей того, как на собрании дома было принято решение выставить на торги квартиру жителя Голландии, который несколько лет не платил за «коммуналку». Причем недвижимость мужчина получил в наследство, однако не смог оплатить чересчур высокий налог во Франции, чтобы оформить ее в собственность.

Телеведущая Ксения Бородина в свою очередь сообщила о покупке квартиры в строящемся доме в Дубае, что позволило ей стать резидентом ОАЭ. Также звезда раскрыла свои планы о приобретении недвижимость в Турции.