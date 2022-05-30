Ксения Бородина сообщила, что стала резидентом ОАЭ

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Телеведущая Ксения Бородина сообщила о покупке квартиры в строящемся доме в Дубае, что позволило ей стать резидентом ОАЭ. Также звезда раскрыла свои планы приобрести недвижимость в Турции.

— Это же нормально, когда ты стараешься себя обезопасить и преумножить свои деньги. Сами понимаете: если наличные будут просто лежать в сейфе, ничего хорошего это не принесет. Меня с детства учили вкладывать в недвижимость, да и по характеру я Коробочка, которая любит все собирать. Мне кажется это правильно, — призналась Бородина.

При этом телеведущая подчеркнула, что не собирается покидать Россию, и заверила, что покупка иностранной недвижимости не связана «с нынешней ситуацией». Она объяснила, что часто летает на море, и назвала это приобретение хорошей инвестицией.

Известно, что вид на жительство в ОАЭ выдается владельцам недвижимости стоимостью не менее 1 миллиона дирхамов (примерно 18 миллионов рублей), пишет «Газета.ру».

Чуть больше месяца назад Бородина приобрела новую квартиру на Кутузовском проспекте в Москве площадью 160 квадратных метров, отметив, что из всех видов инвестиций отдает предпочтение покупке недвижимости.

Также в конце апреля появилась информация, что Собчак купила элитную недвижимость в Арабских Эмиратах, которая обошлась ей в сумму, превышающую 60 миллионов рублей.