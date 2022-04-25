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СМИ сообщили о покупке Собчак квартиры в Дубае за 60 миллионов рублей

Анастасия Колоскова

Общество
СМИ сообщили о покупке Собчак квартиры в Дубае за 60 миллионов рублей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Телеведущая Ксения Собчак около месяца назад приобрела элитную недвижимость в Арабских Эмиратах, которая обошлась ей в сумму, превышающую 60 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Так, по данным источника, Собчак стала владелицей квартиры площадью 120 квадратов с двумя спальнями. Ее новое жилье расположено в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences в центре Дубая. Отмечается, что окна квартиры телеведущей выходят на башню Бурдж-Халифа. ЖК находится недалеко от «Дубай Молла». На территории комплекса находятся бассейны, СПА-центр, фитнес-клуб, а также рестораны и площадки для детей.

— Сейчас курс дирхама к рублю несколько вырос, апартаменты Ксении подорожали до 3,2 миллиона дирхам, несколько недель ранее они стоили 2,9 миллиона. В переводе на российские рубли квартира обошлась ей примерно в 61–62 миллиона, — цитирует издание источник.

В начале апреля появилась информация, что Ксения Собчак продала свою квартиру в элитном районе Москвы за 10,3 миллиона долларов. Помимо недвижимости, новому владельцу будут принадлежать также два машино-места. Известно, что Собчак приобрела жилье еще в 2019 году на этапе строительства, потратив на это около 300 миллионов рублей.

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