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Стало известно о продаже Собчак квартиры в Москве почти за миллиард рублей

Лала Манушакян

Общество
Стало известно о продаже Собчак квартиры в Москве почти за миллиард рублей
Фото: roscongress / Елена Разина

Телеведущая Ксения Собчак продала свою квартиру в элитном районе Москвы за 10,3 миллиона долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Помимо недвижимости, новому владельцу будут принадлежать также два машино-места. Известно, что Собчак приобрела жилье еще в 2019 году на этапе строительства, потратив на это около 300 миллионов рублей.

Сама же телеведущая не дает никаких комментариев по поводу продажи жилья. Как уточняет «Лента.ру», личность нового владельца квартиры неизвестна.

До этого Собчак пожаловалась, что каждый день ей поступают десятки угроз в соцсетях, на мобильный телефон и по другим каналам связи, а также она получает от подписчиков множество негативных комментариев.

Она отметила, что ее работа как журналиста заключается в том, чтобы быть объективной и предоставлять все грани информации для публики. А люди уже должны сами делать выводы.

Также телеведущая добавила, что ее сотрудники приняли решение остаться работать в России. Знаменитость недоумевает, как можно угрожать людям, которые трудятся на своей родине и пытаются донести до соотечественников правдивую информацию.

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