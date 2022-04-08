«В России меня считают выродком»: Собчак пожаловалась на хейтеров

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С момента начала специальной операции журналистка Ксения Собчак начала активно освещать политические события. Поэтому она стала получать от подписчиков множество негативных комментариев.

Телеведущая пожаловалась, что каждый день ей поступают десятки угроз в соцсетях, на мобильный телефон и по другим каналам связи. Кому-то не нравится контент звезды, другим то, что она говорит и делает.

— В России меня считают выродком, который боится санкций (это при том, что у меня нет никакой недвижимости или бизнес-интересов за рубежом, и я никогда никаких должностей от государства не получала). А на Украине мне будут угрожать убийством за то, что я не нарушаю законы РФ, — написала Собчак в соцсети.

Она отметила, что ее работа как журналиста заключается в том, чтобы быть объективной и предоставлять все грани информации для публики. А люди уже должны сами делать выводы.

Также телеведущая добавила, что ее сотрудники приняли решение остаться работать в России. Знаменитость недоумевает, как можно угрожать людям, которые трудятся на своей родине и пытаются донести до соотечественников правдивую информацию, сообщает издание Starhit.

Пока многие осуждают эмигрировавших знаменитостей, музыкант Андрей Макаревич встал на их защиту. Он поддержал певицу Аллу Пугачеву, ее мужа и юмориста Максима Галкина, актрису Чулпан Хаматову и остальных звезд, которые уехали за рубеж.

Певец оправдал тех, кто покинул Россию и устроился за границей. Он не просто встал на защиту коллег, но и резко отозвался в адрес критикующих их.