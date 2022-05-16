«Вкладываю в квартиры»: Бородина похвалилась новой столичной недвижимостью

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Телеведущая Ксения Бородина приобрела новую квартиру на Кутузовском проспекте, отметив, что из всех видов инвестиций отдает предпочтение покупке недвижимости.

— Я вкладываю в квартиры. Я москвичка, у меня у бабушки здесь квартира, у мамы есть две квартиры — это уже три штуки, — рассказала звезда в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По словам ведущей, квартиру на Кутузовском проспекте площадью 160 квадратных метров она приобрела месяц назад. Бородина пока не решила, будет ли делать в ней ремонт, так как отнеслась к покупке как к вложению средств.

Она подчеркнула, что не хранит сбережения в банках и не относится всерьез к историям, когда деньги можно «куда-то отнести, чтобы тебе потом много вынесли». При этом Бородина заявила, что верит в недвижимость.

Бывшая коллега Бородиной по проекту «Дом-2» Ксения Собчак ранее похвасталась своим новым загородным домом, стройка которого идет полным ходом и скоро будет завершена.

Также в конце апреля появилась информация, что Собчак приобрела элитную недвижимость в Арабских Эмиратах, которая обошлась ей в сумму, превышающую 60 миллионов рублей.