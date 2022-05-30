Время в пути двухэтажного поезда Петрозаводск — Москва сократится с 1 июня

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Время в пути на двухэтажном поезде Петрозаводск — Москва сократят на 53 минуты с 1 июня. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

— С 1 июня 2022 года для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров движение поезда № 160 Петрозаводск — Москва будет ускорено на 53 минуты. Время в пути составит 19 часов 33 минуты, — отмечается в сообщении.

Кроме того внесены изменения в расписание. Так, с 2 июня на станцию Бологое поезд будет прибывать в 05:09, а стоянка сократится на 1 минуту, на станцию Тверь — в 06:52, на Ленинградский вокзал — в 09:23. Из Петрозаводска поезд продолжит отправляться в привычное время — в 13:50.

Из Москвы поезд по-прежнему будет отправляться в 16:50 и прибывать в Петрозаводск на следующий день в 14:10, время в пути составит 21 час 20 минут, передает агентство городских новостей «Москва».

Также с 1 июня поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) начнут курсировать по обновленному расписанию. Так, утренний экспресс «Ласточка» Тверь — Москва (отправление в 07:45) будет останавливаться на станциях Редкино и Завидово без увеличения общего времени в пути.