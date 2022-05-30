Дом на 168 квартир для очередников и сирот построили на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Трехсекционный дом на 168 квартир для выпускников центров содействия семейному воспитанию и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, построили в столичном районе Некрасовка. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в понедельник, 30 мая.

— Мосгосстройнадзор выдал всю необходимую разрешительную документацию на ввод в эксплуатацию трехсекционного жилого дома на 168 квартир. Объект сдается с полной внутренней отделкой, чтобы будущие жители, среди которых очередники и выросшие дети-сироты, сразу могли въехать в свои квартиры, — отметил председатель ведомства.

По его словам, на первом этаже здания разместятся объекты социальной инфраструктуры. В доме также оборудованы два лифта и плоскостная парковка на 45 машино-мест. Прилегающая территория обустроена.

— Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительно-монтажных работ на жилых объектах. Инспекторы провели 19 выездных проверок жилого дома, из которых 13 состоялось в рамках утвержденной программы надзорных мероприятий, — передает слова Войстратенко официальный сайт мэра Москвы.

До этого в столичном районе Бабушкинский стартовал демонтаж двух пятиэтажек по программе реновации.