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Более 30 уголовных дел возбуждено из-за умышленных поджогов автомобилей в Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Более 30 уголовных дел возбуждено из-за умышленных поджогов автомобилей в Москве
Фото: АГН Москва

За четыре месяца текущего года в Москве зарегистрировано 211 случаев возгорания транспортных средств. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, сумма причиненного ущерба превысила 12 миллионов рублей. В результате устроенных пожаров один человек погиб, трое пострадали.

В большинстве случаев — почти 85 процентов — возгорание происходило в результате неисправностей или ошибках в эксплуатации автомобилей, и почти в семи процентах случаев причиной воспламенения становилось неосторожное обращение с огнем.

Однако 8,5 процента зафиксированных происшествий — это умышленный поджог транспорта. По данным фактам в столице возбуждено 32 уголовных дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений».

Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишения свободы до пяти лет.

В пресс-службе надзорного ведомства также добавили, что злоумышленник обязан возместить причиненный вред в полном объеме: суммируются стоимость уничтоженного имущества, расходы по восстановлению или исправлению поврежденного, а также дополнительные убытки.

В пятницу, 27 мая, прокуратура организовала проверку по факту сильного пожара на территории промзоны в Москворечье.

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