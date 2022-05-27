Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Котляковская улица, 8с3 Карта всех событий

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в Москворечье. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, установлением причин и обстоятельств пожара в складском помещении на улице Котляковской займется прокуратура Южного административного округа.

— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой, — подчеркнула Нефедова.

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Пожар ликвидировали в 11:06.

Также сообщалось, что площадь пожара составила 350 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

О возгорании в одноэтажном здании на Котляковской улице стало известно ранее. По информации источника «ВМ», внутри объекта находятся газовые баллоны.