Ликвидирован пожар в промзоне на юге Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Котляковская улица, 8с3 Карта всех событий

Пожар в производственном здании на юге столицы ликвидирован. Об этом в пятницу, 27 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

По словам собеседника «ВМ», возгорание локализовали в 10:28. Полностью ликвидировать открытое горение удалось в 11:06.

Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

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Информации о пострадавших не поступало.

О возгорании в одноэтажном здании на Котляковской улице стало известно ранее. По информации источника «ВМ», внутри объекта находятся газовые баллоны.