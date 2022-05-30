Поплавская призвала провести «очистительную спецоперацию» в российской культуре

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Актриса Яна Поплавская убеждена, что на культурном фронте России назрела необходимость в «очистительной операции».

По словам артистки, нельзя игнорировать тот факт, что после начала специальной операции на Украине страну покидают известные люди, в том числе те, кто возглавлял федеральные каналы.

—Надо бить в набат, надо бить в барабаны, надо начинать очистительную спецоперацию на культурном фронте и очистить ее от пятой колонны, — заявила Поплавская в интервью «Аргументам недели».

Ранее певица Виктория Цыганова прокомментировала отъезд из России Аллы Пугачевой и призвала Примадонну более не возвращаться на родину. Исполнительница отметила, что Россия богата талантливыми молодыми артистами, которым сложно пробиться на эстраду из-за того, что главные места на сцене занимают другие певцы.

К слову, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 мая назвала недопустимой инициативу о введении на законодательном уровне мер воздействия на звезд, которые выступили против российской спецоперации на Украине. Она призвала не допустить «охоты на ведьм». По словам Матвиенко, российское общество и так осудило деятелей культуры, которые не поддержали действия власти.