Матвиенко не поддержала идею об ограничениях для покинувших РФ артистов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Инициатива о введении на законодательном уровне мер воздействия на звезд, которые выступили против российской спецоперации на Украине, недопустима. Такое мнение в среду, 25 мая, выразила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

— Надо, чтобы не было «охоты на ведьм», это самое плохое, если такое начнется, — заявила она.

Матвиенко также отметила, что российское общество и так осудило деятелей культуры, которые не поддержали действия власти, передает РИА Новости.

В конце марта российская актриса Чулпан Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.

Также стало известно, что артистка Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин уже больше двух месяцев живут в Израиле. В апреле в Сети появилась информация, что во время отсутствия звездной пары за их домом ухаживает внук певицы Никита Пресняков. Однако позже он опроверг слухи о своем проживании в замке.