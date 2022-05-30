В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Адлерском районе города Сочи произошло землетрясение в шести километрах от берега, его магнитуда составила 3,5. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Согласно предоставленным данным, 30 мая в 17:40 на территории города-курорта Сочи в шести километрах от береговой линии, в акватории Черного моря, на глубине десяти километров произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера.

Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, как уточняется, остались целыми, их работа продолжается в штатном режиме, погибших и пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

В начале апреля землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Сахалине. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова заявила, что жители Поронайска не подтвердили данных об ощутимости.

Напомним, что в январе этого года угрозу цунами объявили на Курильских островах после извержения подводного вулкана у островов Тонга.