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«Надрыв души»: как хит МакSим «Знаешь ли ты» стал неофициальным гимном футбольных фанатов

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Надрыв души»: как хит МакSим «Знаешь ли ты» стал неофициальным гимном футбольных фанатов
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

В минувшее воскресенье московский «Спартак» завоевал Кубок России по футболу, обыграв в финале «Динамо» со счетом 2:1. После матча болельщики красно-белых отпраздновали победу под песню МакSим «Знаешь ли ты». «Вечерняя Москва» разбиралась, как эта песня стала неофициальным гимном футбольных фанатов, в частности болельщиков «Спартака».

МакSим (настоящее имя Марина Абросимова — прим. «ВМ») начала свою музыкальную карьеру на заре 2000-х годов. Слава пришла к ней в 2006 году с выходом альбома «Трудный возраст». Именно в нем и появилась песня «Знаешь ли ты». Нежная композиция с лирическим текстом сразу же стала хитом, позднее певица назвала ее автобиографичной:

— Это исповедь. Она выстрадана, в ней весь мой печальный жизненный опыт.

Новая волна популярности пришла к песне с 2010-го, когда ее начали распевать на футбольных стадионах болельщики. В беседе с «ВМ» автор и ведущий программы о футбольных фанатах «В движе» Антон Дорофеев отметил, что композиция «Знаешь ли ты» понравилась болельщикам своим «напевом и нравом».

— Изначально ее пели болельщики ЦСКА на выездных матчах своей команды. Постепенно песню подхватили и фанаты других клубов, в том числе «Спартака». А поскольку последних у нас в стране больше всего, то через какое-то время песня стала ассоциироваться с красно-белыми. Именно так «Знаешь ли ты» стала неким гимном болельщиков «Спартака».

Считается, что впервые спартаковские болельщики исполнили «Знаешь ли ты» на выездном матче с казанским «Рубином» в апреле 2014 года. На стадионе включили запись песни — фанатский сектор «Спартака» в едином порыве подхватил ее. Почему же футбольные фанаты прониклись столь женственной песней о любви?

— Дело в том, что в ней есть какой-то такой надрыв русской души, когда прямо хочется орать, — полагает Дорофеев. — Эта песня отлично подходит под распев. Смысловое содержание не столь важно.

Писатель и болельщик «Спартака» Дмитрий Лекух заявил «ВМ», что песня «легла в спартаковскую торсиду». Он полагает, что хит «Знаешь ли ты» стал для болельщиков красно-белых тем же, чем и для фанатов английского «Ливерпуля» песня The Beatles «You’ll Never Walk Alone».

— Нужная песня попала в нужное время, — размышляет Лекух. — Плюс история самой певицы, достаточно мужественной девчонки, которая столько всего пережила, для фанатов тоже была важна. Вот так и вышло, что это красивая песня легла на душу и сердца спартаковских болельщиков абсолютно на ровном месте.

Футбол ФК Спартак МакSим
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