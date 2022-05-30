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«Просто встала и упала»: Стала известна причина смерти балерины Алеси Лазаревой

Евгений Белоусов
Происшествия
«Просто встала и упала»: Стала известна причина смерти балерины Алеси Лазаревой
Фото: vk/kasvasballet

Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась от «внезапной сердечной смерти». Об этом в понедельник, 30 мая, сообщила мать погибшей.

— Это было все на моих глазах. Она просто встала утром и упала. Мы сейчас получили свидетельство о смерти — «внезапная сердечная смерть», — рассказала она.

По ее словам, у девушки до трагедии не наблюдалось никаких проблем со здоровьем. Лазареву сумели реанимировать врачи скорой помощи, быстро прибывшее на место. Однако уже в больнице сердце девушки окончательно остановилось, передает РЕН ТВ.

Алеся Лазарева, балерина из труппы московского Театра классического балета, скончалась в Москве 30 мая. Девушке было всего 20 лет. За несколько дней до смерти балерина танцевала подругу в «Дон Кихоте». Кроме того, Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета.

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