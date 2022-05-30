Движение на участках Дмитровского проезда ограничили до 26 июля

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дмитровский проезд Карта всех событий

На ряде участков в районе пересечения Дмитровского шоссе и Дмитровского движение транспорта ограничили до 26 июля в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 30 мая.

— С сегодняшнего дня вступают в силу ограничения, связанные с проведением строительных работ в районе пересечения Дмитровского шоссе и Дмитровского проезда. В общей сложности ограничения продлятся до 26 июля, — говорится в сообщении.

Так, ограничения введены в местных проездах вдоль Дмитровского проезда от Дмитровского шоссе до улицы Костякова. Кроме того, с 22 по 26 июля движение будет ограничено на участке от первого дома на Дмитровском шоссе до четвертого дома на Дмитровском проезде.

Фото: Телеграм-канал Дептранса

До этого сообщалось, что в связи с проведением дорожных работ и Кубка по триатлону «Московский Гром» движение транспорта в Погонном проезде и на Крылатской улице ограничат с 4 июня.