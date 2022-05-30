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Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по присоединению к России

Георгий Соланович
В мире
Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме по присоединению к России
Фото: shutterstock

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи с депутатами парламента I созыва приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме для присоединения к России и заявил о необходимости детально обсудить вопрос и прийти к единому мнению. Об этом сообщили в пресс-службе Гаглоева в понедельник, 30 мая.

— На встрече также была затронута тема предстоящего референдума. Большинство участников встречи отметили, что по итогам референдума 1992 года у народа Республики Южная Осетия есть все правовые основания для вхождения в состав Российской Федерации. Поблагодарив депутатов I созыва за открытый диалог и выслушав мнение каждого из участников встречи, президент подчеркнул, что следует детально обсудить формулировку вопроса и прийти к единому мнению, — передает сообщение ТАСС.

13 мая сообщалось, что референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России состоится 17 июля. В рамках процедуры граждане должны были ответить, поддерживают ли они объединение Республики Южная Осетия и России.

Россия Южная Осетия Референдум
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