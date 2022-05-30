Бойцы ВСУ заняли противотуберкулезный диспансер в Авдеевке

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Украинские военные заняли корпуса противотуберкулезного диспансера в подконтрольном Киеву городе Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— На первых этажах жилых домов, в школе № 2 и корпусах противотуберкулезного диспансера размещен личный состав ВСУ, в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане, — заявил он.

По словам Мизинцева, украинские националисты вместе с иностранными наемниками оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов на территории школы-интерната в Краматорске, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого Мизинцев сообщил, что украинские боевики разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР. Кроме того, боевики заминировали емкости с опасным химическим веществом в здании и ангарах завода редких газов в ЛНР.

Также он заявил, что военнослужащие Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе.