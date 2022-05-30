Туристический поток в Подмосковье может увеличиться на 20 процентов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Московской области поток туристов летом 2022 года может увеличиться на 15–20 процентов. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Начинается летний сезон. Мы ждем увеличения туристического потока примерно на 15–20 процентов по сравнению с прошлым годом: Подмосковье примет до 8 миллионов гостей, — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, важно рассказать людям об интересных местах в Подмосковье. Например, лучшие 10 пляжей региона находятся в Солнечногорске, Можайске, Зарайске, Мытищах, Истре, Талдоме и Сергиевом Посаде. Кроме того, туристов ждут 183 парка, 78 конных клубов, а также 25 яхт-клубов.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила об активной работе, связанной с поддержкой туристической отрасли в Москве. Так, в прошлом году туризм принес в бюджетную систему Москвы 98,1 миллиарда рублей. Главными двигателями преобразований стали коронавирусная пандемия и необходимость переключения в первую очередь на внутренний туризм.