Немецкий генерал раскритиковал Берлин за медленную помощь Украине

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Армия Украины укрепляется недостаточно быстро, ответственность за это лежит на Германии, заявил в понедельник, 30 мая, изданию Welt бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман. Он назвал ситуацию «из рук вон плохой».

Военачальник признал превосходство вооруженных сил России по огневой мощи и указал на стремительное продвижение российских сил в последние несколько дней, пишет РИА Новости.

— Сопротивляемость украинской армии укрепляется в недостаточной мере. И тут мы можем показать пальцем сами на себя: многие обещания, которые мы сделали, еще далеко не выполнены, — добавил Виттман.

Он обвинил руководство ФРГ в медлительности при принятии решений и нежелании помогать официальному Киеву. По словам генерала, Берлин ищет отговорки, вместо того, чтобы реально оказывать помощь украинским властям. По мнению представителя бундесвера, немецкие власти хотят переждать кризис и заниматься иными вопросами, лишь бы не поставлять оружие на Украину.

Накануне в бундесвере опровергли информацию, что Германия затягивает предоставление военной помощи официальному Киеву.